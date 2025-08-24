Sábado – Pense por si

Cinco mortos em despiste de ligeiro em Monchique

As vítimas foram encontradas carbonizadas.

O despiste de um ligeiro teve como consequência a morte dos cinco ocupantes este domingo na Estrada Nacional 266, no concelho de Monchique, distrito de Faro, disse à Lusa fonte do Comando Sub-regional do Algarve da Proteção Civil.

As vítimas foram encontradas carbonizadas, depois de o acidente também ter provocado a propagação de um incêndio na mata em redor, que foi prontamente dominado, disse a mesma fonte.

A Estrada Nacional 266 ainda estava às 14h30 interrompida ao trânsito, enquanto as autoridades removiam os corpos e procediam aos trabalhos de limpeza, de acordo com a Proteção Civil.

Edições do Dia
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
