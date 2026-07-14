Presidente da Câmara do Porto diz que filas para tirar Cartão Porto mostram adesão

Pedro Duarte acredita que, "à medida que as pessoas se forem informando melhor", as filas vão começar a encurtar.

O presidente da Câmara do Porto considerou esta terça-feira que as filas que se têm formado à porta do Gabinete do Munícipe para tratar do cartão municipal Porto, que permite andar gratuitamente nos transportes públicos, refletem a adesão dos portuenses à medida.



Presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte Luís Vieira/Movephoto

"Aquilo que temos visto em termos de filas e de adesão é, por um lado, altamente reconfortante, porque é sinal que as pessoas aderiram e de facto estão a reconhecer o benefício que lhes é concedido", afirmou hoje Pedro Duarte, eleito pela coligação PSD/CDS-PP/IL.

O autarca acredita que, "à medida que as pessoas se forem informando melhor", as filas vão começar a encurtar, uma vez que é possível pedir este cartão pelo 'site' do município e garante que há trabalhadores municipais a "trabalhar de forma muito intensa, horas extraordinárias" para poder dar resposta a esta procura.

"Eu acredito que agora, com o desenrolar dos próximos dias, isso também se vai acalmar um pouco e vai retomar uma normalidade", partilhou, relembrando que as pessoas podem aderir aos transportes públicos nos próximos meses, não sendo necessário fazê-lo ainda no mês de julho.

Na segunda-feira, a Lusa noticiou que mais de uma centena de pessoas, a maior parte idosos e imigrantes, aguardaram durante toda a manhã por uma senha do Gabinete do Munícipe que lhes garantisse tratar do cartão municipal e que havia já desentendimentos entre quem esperava há horas e os que tentavam infiltrar-se na fila para passar à frente.

Os transportes públicos para quem tem morada fiscal no Porto são gratuitos desde sexta-feira e desde que o residente detenha o Cartão Porto..

Os estudantes que residam no Porto, ainda que com morada fiscal noutra localidade, podem pedir também o Cartão Porto.

Além do Gabinete do Munícipe, a adesão ao cartão municipal pode ser feita 'online' (https://cartao.porto.pt/) e noutros locais.

No 'site' do cartão municipal, basta clicar no botão "Aderir" no topo da página e fazer o seu registo.