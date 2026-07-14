Prazo para correção dos exames nacionais adiado para quarta-feira

Falta classificar 2% das provas. Afixação de notas mantém-se na mesma para sexta-feira.

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O Ministério da Educação, Ciência e Inovação anunciou o adiamento do prazo final de correção de exames nacionais do secundário até amanhã, quarta-feira, uma vez que ainda falta classificar 2% das provas. Até às 18h30 desta terça-feira, estavam avaliadas 98% das respostas.



Ministro da Educação, Fernando Alexandre ANTÓNIO COTRIM/LUSA

As respostas que faltam avaliar resultam do “processo de verificação e validação” depois de serem detetadas “falhas de digitalização”, “reclassificações de itens já antes avaliados” e “entregas tardias, pelas escolas”, refere um comunicado do ministério tutelado por Fernando Alexandre que foi enviado às redações.

Apesar do prolongamento do prazo, que terminaria esta terça-feira às 00h00, a data de afixação das notas mantém-se para sexta-feira, dia 17, como estava previsto.

Existe “margem temporal suficiente para executar as etapas necessárias entre o fecho do processo de classificação e a afixação dos resultados nas escolas”, refere a tutela na mesma nota.

Esta atualização surge depois de a Missão Escola Pública ter denunciado que na segunda-feira ainda havia vários professores a serem convocados para corrigirem exames e que os docentes ainda relatavam problemas técnicos, incluindo falhas no acesso aos itens atribuídos.