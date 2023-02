Prescrição do IMI sobre barragens está nas mãos da APA

A Autoridade Tributária já pediu à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) informações sobre as barragens da bacia do Douro vendidas pela EDP à Engie, cujos impostos ficaram por liquidar. Atraso na resposta da APA pode fazer prescrever cobrança de IMI relativa a 2019.

O secretário de Estado do Tesouro, Nuno Santos Félix, assinou a 3 de fevereiro um despacho de resposta aos municípios que reclamam pela ausência de cobrança de IMI às seis barragens da bacia do Douro vendidas pela EDP à Engie. Nesse documento, o governante dá instruções à Autoridade Tributária (AT) sobre os passos a dar para cobrar esse imposto, mas a decisão de Nuno Santos Félix prevê um pedido de informações à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) que pode pôr em causa a cobrança do IMI relativo a 2019.