Da nudez de Monica Bellucci aos vídeos xenófobos. Os likes dos nossos políticos

Galamba gosta de vinho, Rui Rio de Monica Bellucci. Ventura e Rui Rocha põem likes em vídeos de vandalismo com legendas xenófobas, Moedas em frases do Dalai Lama. No Twitter, os “gostos” dos políticos portugueses mostram as suas “bolhas sociais”.

Sete dias depois de estalar a polémica dos milhões do altar-palco para as Jornadas Mundiais da Juventude, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, abstraiu-se do que o rodeava para fazer scroll no Twitter. Ia lendo o que se ia publicando naquela rede social – até que parou definitivamente num tweet. “A compaixão é a fonte da verdadeira alegria, paz e felicidade. É a fundação do coração de bem, a essência de uma vida com sentido e o princípio fundamental para criar um mundo melhor”, escreveu Dalai Lama, chefe de Estado e líder espiritual do Tibete. Carlos Moedas clicou no coraçãozinho para fazer like (gosto, em inglês). A meio do caos mediático para receber um dos maiores eventos católicos do mundo na sua cidade, inspirou-se numa frase do budismo tibetano.