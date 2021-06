Prepare-se: Vem mesmo aí uma quarta vaga

Comecemos pelas más notícias: é verdade, vem aí – há quem diga que já "chegou" – uma quarta vaga da pandemia. Agora, as boas: não será catastrófica como a de janeiro, sobretudo em relação aos números. As estimativas da plataforma Covid-19 Insights, da Universidade Nova de Lisboa, prevêem que o pico aconteça dentro de um mês. Com 2 mil casos diários, 500 em enfermaria e até 150 em Cuidados Intensivos (CI).



Contudo, e apesar de as previsões estarem longe do que já aconteceu anteriormente, os números que temos hoje "já são acima dos da primeira vaga, em março/abril de 2020", alerta o professor de epidemiologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Manuel Carmo Gomes. Por isso, é importante "não relaxar", aconselha. "Temos aqui uma corrida entre a vacinação e o vírus, que tem agora uma transmissibilidade maior. É preciso fazer o melhor possível para ganhar esta corrida", considera.



Lembra-se daquele discurso do Presidente da República, que ouviu repetidamente no ano passado, e também já este ano, para justificar o confinamento – como o "Temos de ganhar até à Páscoa o verão e o outono"? Pois bem: estamos num desses momentos, ainda que desconfinados. "Mais vale ter um esforço adicional agora, do que arriscar que esta situação se arraste e tenhamos de andar com isto ainda mais tempo", diz Miguel Castanho. O investigador do Instituto de Medicina Molecular, da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, acredita que "mais vale passar um verão com algumas restrições e ter um inverno sem sobressaltos".