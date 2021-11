A pandemia ainda não acabou. O que esperar da reunião do Infarmed

E será preciso voltar a usar mais a máscara e fazer mais zaragatoas. Mas não se assuste: o inverno do ano passado não se vai repetir. Dois especialistas disseram à SÁBADO o que podemos esperar da reunião do Infarmed da próxima sexta-feira.

Há várias certezas. Primeira: os números estão a crescer exponencialmente. Não apenas na Europa – onde nunca houve tantos casos diários como nas últimas semanas, a 11 de novembro foi estabelecido o recorde diário de 361.400 infeções, segundo os registos da OMS Europa –, como também em Portugal. Manuel Carmo Gomes caracteriza mesmo esta subida como "perturbadora". "Olho para os números e estão a subir rapidamente em várias idades", diz o epidemiologista, à SÁBADO.



Mais uma: o problema, neste momento, não é necessariamente a covid-19, mas o inverno. Razão: "Mesmo quando não há covid, há gripe e outras doenças respiratórias, e as urgências dos hospitais, mesmo sem pandemia, já ficavam sobrelotadas", diz o especialista. Há ainda uma terceira certeza, segundo os especialistas ouvidos pela SÁBADO, não será como no ano passado (em termos de mortalidade), porque, essencialmente, 86% da população portuguesa está vacinada.



Posto isto, o que podemos esperar da reunião da próxima sexta-feira, dia 19, no Infarmed? E do Natal? Há razões para impor medidas restritivas e, em última análise, até voltarmos a um novo confinamento? Há uma coisa em que os especialistas concordam, é preciso fazer alguma coisa, e já. "A primeira coisa a fazer é reconhecer que há um risco potencial", diz Miguel Castanho. "Estamos com uma incidência e um RT semelhantes aos de finais de junho e passaram quatro semanas entre uma situação semelhante à atual e um pico da vaga", alerta o investigador do Instituto de Medicina Molecular, Miguel Castanho.