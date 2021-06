Covid-19: Portugal com mais dois mortos e 1.556 infetados

Nos hospitais estão internadas 427 pessoas, menos 10 do que no dia anterior. Destas, 106 estão internadas em unidades de cuidados intensivos (mais seis, nas últimas 24 horas).

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) regista 1.556 novos casos de infeção por covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas e duas mortes causadas pela doença desde esta quarta-feira.







Uma das mortes foi registada na região Norte e a outra em Lisboa e Vale do Tejo. A segunda concentra dois terços dos casos (1.049), enquanto o Norte (a segunda região com mais casos) regista 197. O Algarve surge em terceiro lugar no número de novos casos com mais 130 casos confirmados, seguido do Centro (com 110) e do Alentejo (42).





Nos hospitais estão internadas 427 pessoas, menos 10 do que no dia anterior. Destas, 106 estão internadas em unidades de cuidados intensivos (mais seis nas últimas 24 horas).

Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram em Portugal 17.079 pessoas e foram registados 869.879 casos de infeção.Os dados divulgados pela DGS mostram também que há mais 685 casos ativos, totalizando agora 29.697 e que 869 foram dadas como recuperadas nas últimas 24 horas, o que aumenta o total nacional para 823.103 recuperados.

Atualmente o R(t) encontra-se em 1,17 a nível nacional e 1,18 em Portugal Continental. Já a taxa de incidência a nível nacional é de 128,6 casos por 100 mil habitantes (129,6 em Portugal Continental). Os dados dos indíces R(t) e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.



A pandemia já causou pelo menos 3.893.974 mortos no mundo desde que o novo coronavírus foi detetado em dezembro de 2019 na China, segundo o balanço realizado esta quinta-feira pela agência France-Presse (AFP). No total, mais de 179.516.790 casos de infeção pelo SARS-CoV-2 foram oficialmente diagnosticados, até à data, em todo o mundo. Nas últimas 24 horas, registaram-se mais 9.426 óbitos e 426.294 novos casos da doença em todo o mundo, números ligeiramente acima dos valores observados no dia anterior (9.057 mortes e 370.221 novas infeções), de acordo com o balanço da agência noticiosa francesa.