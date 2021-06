Se está grávida, vacine-se. A ciência garante que é seguro

Restam poucas dúvidas: a vacinação é segura para as grávidas e para os bebés. Quem o afirma é o imunologista Luís Graça. "Os estudos que foram realizados até agora com este grupo sugerem que não há risco", diz à SÁBADO. Há dois argumentos importantes a sustentar esta posição, que também é partilhada pela ginecologista-obstetra Maria do Céu Almeida, e pelo presidente do Colégio de Pediatria, Jorge Amil Dias.



Primeiro: já há muita evidência científica que indica que as mulheres que contraem o SARS-CoV-2, sobretudo no 3º trimestre da gravidez, têm maior probabilidade de ter doença grave, com internamento em cuidados intensivos, ventilação e até mesmo risco de morte. Particularmente, aquelas com doenças associadas, como a diabetes, hipertensão ou obesidade. Mais: o vírus também comporta riscos para a gravidez, com maior probabilidade de haver um parto prematuro ou pré-eclâmpsia, segundo um estudo publicado em abril na revista médica JAMA Pediatrics.



Segundo argumento: há distanciamento e "experiência adquirida no terreno de várias grávidas vacinadas nos Estados Unidos, mas também no norte da Europa", diz a obstetra Maria do Céu Almeida, que mostram que faz sentido recomendar a vacinação deste grupo. Há poucos dias, no passado dia 17 de junho, o New England Journal of Medicine, publicou um estudo sobre a segurança das vacinas na gravidez, baseado nas informações de uma plataforma de vigilância das pessoas vacinadas.