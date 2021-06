Efeitos adversos da vacina são nove vezes mais comuns em menores de 50 anos

As suspeitas de reações adversas à vacina da covid-19 são quase nove vezes superiores em pessoas com menos de 50 anos do que em pessoas com mais de 50 anos. Segundo a atualização do relatório do Infarmed, foram registadas 7.576 notificações de reações adversas (RAM) em mais de 7 milhões de doses administradas, mas mais de 4 mil destas reações foram contabilizadas em pessoas com menos de 50 anos, que receberam pouco mais de um milhão de vacinas.

Isto significa que a faixa etária entre os 0 e 49 anos registou efeitos secundários da vacina em 0,41% das pessoas que receberam doses, com a média nacional a ser de 0,1% e a percentagem em maiores de 50 anos a ser de 0,045% e de 0,03% em maiores de 80 anos, refere o "Relatório de Farmacovigilância – Monotorização da Segurança das Vacinas contra a covid-19 em Portugal".