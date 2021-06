O passo seguinte de Singapura para a covid-19: normalizar a doença

Terminar com os boletins diários, final das quarentenas e um tratamento igual àquele reservado à gripe. Singapura vai passar a enfrentar a covid-19 como a maioria das outras doenças.

Singapura tem sido apontada várias vezes como um exemplo no combate à pandemia de covid-19. Com 63 mil casos e 36 mortes, o país de 5,7 milhões de habitantes, quer agora alterar a forma como enfrenta a doença e declarar o fim da pandemia, abraçando a covid-19 como uma doença endémica.

De acordo com o plano atualmente a ser delineado, o governo de Singapura anunciou que vai mudar a forma como encara a pandemia num futuro próximo e que a doença vai ser tratada como outras doenças comuns, como a gripe. Assim, Singapura aproxima-se do objetivo de "covid zero", assumindo que a doença vai continuar a existir.

E o que vai mudar concretamente? Segundo o governo singapurense, as quarentenas para viajantes que cheguem ao país ou os isolamentos de contactos de risco vai acabar. Vai também pôr fim ao anúncio diário de casos através dos boletins epidemiológicos. O que não vai terminar para já são os testes rápidos, mas até esses eventualmente hão-de cair.