O incêndio que deflagrou esta terça-feira na cobertura de um edifício em Campo de Ourique, em Lisboa, estava circunscrito pelas 11h20, disse à Lusa fonte dos Sapadores Bombeiros.O fogo, que não se propagou além da cobertura, deflagrou hoje às 10h24 no número 14 da Rua Ferreira Borges, perto do Jardim da Estrela.Inicialmente, os Sapadores indicaram tratar-se de um edifício de cinco andares, corrigindo depois a informação, uma vez que o prédio tem seis andares.Segundo o regimento, há dois feridos ligeiros (um bombeiro e uma moradora), por inalação de fumos.De acordo com fonte oficial do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, trata-se de um prédio de habitação, que foi entretanto evacuado."A dada altura houve uma explosão, que provocou danos em várias viaturas", referiu a mesma fonte.A circulação automóvel na Rua Ferreira Borges estava pelas 11h00 "bastante condicionada", sendo necessário "em algumas alturas" proceder a cortes de trânsito para circulação dos veículos de socorro.Além dos bombeiros e da PSP, estiveram no local meios do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).Os Sapadores mobilizaram 32 operacionais e 10 veículos, havendo ainda uma viatura dos Bombeiros Voluntários de Campo de Ourique.