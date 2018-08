os Sapadores de Lisboa e os Bombeiros Voluntários de Campo de Ourique.

Um incêndio deflagrou esta terça-feira no 5º andar de um prédio de habitação em Campo de Ourique, Lisboa.De acordo com o Correio da Manhã, o alerta foi dado às 10h24 e terá havido uma explosão no topo do edifício nº12 da rua Ferreira Borges pouco depois, às 10h45. Há registo de, pelo menos, dois feridos.O trânsito está, de momento, muito condicionado na zona devido aos trabalhos dos bombeiros e o fogo continua activo. No local encontram-se as corporações d