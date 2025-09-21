Portugal reconhece oficialmente o Estado da Palestina

Portugal reconheceu este domingo formalmente o Estado da Palestina, anunciou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel.



Duarte Roriz/Medialivre

"Hoje, dia 21 de setembro de 2025, o Estado português reconhece oficialmente o Estado da Palestina", anunciou o chefe da diplomacia portuguesa, numa declaração na missão portuguesa junto às Nações Unidas, em Nova Iorque.

Leia Também Reino Unido, Canadá e Austrália reconhecem oficialmente o Estado da Palestina

Portugal juntou-se assim ao Reino Unido, Canadá e Austrália, que comunicaram essa decisão ao início da tarde de hoje, tornando-se o 13.º país da União Europeia a reconhecer o Estado palestiniano.