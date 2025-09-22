Mais de 40 concelhos de oito distritos em perigo máximo de incêndio

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 25 (em Viana do Castelo) e os 35 (em Santarém).

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)

A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail

Mais de 40 concelhos dos distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro estão esta segunda-feira em risco máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Risco máximo de incêndio rural em mais de 40 concelhos de 8 distritos Luís Vieira/Movephoto

Vários concelhos do interior norte e centro e Algarve estão também em perigo muito elevado de incêndio rural, de acordo com o IPMA.

Segundo o instituto, o perigo de incêndio rural vai manter-se elevado pelo menos até sexta-feira em alguns concelhos do interior norte e centro e Algarve.

Este perigo, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, vento forte por vezes com rajadas até 60 quilómetros por hora na faixa costeira ocidental, em especial durante a tarde,e nas terras altas e pequena descida da temperatura mínima.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 14 graus Celsius (em Viana do Castelo e Braga) e os 22 (em Portalegre) e as máximas entre os 25 (em Viana do Castelo) e os 35 (em Santarém).