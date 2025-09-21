Sábado – Pense por si

Mundo

Reino Unido, Canadá e Austrália reconhecem oficialmente o Estado da Palestina

Luana Augusto
Luana Augusto 14:26
As mais lidas

Portugal deverá reconhecer também ainda hoje o Estado da Palestina.

O Reino Unido reconheceu este domingo (21) o Estado da Palestina. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, através de um vídeo publicado nas redes sociais, onde considera que o momento "chegou".

Keir Starmer anuncia reconhecimento do Estado da Palestina pelo Reino Unido
Keir Starmer anuncia reconhecimento do Estado da Palestina pelo Reino Unido AP Photo/Alberto Pezzali, Pool

"Perante o horror crescente no Médio Oriente, estamos a agir para manter viva a possibilidade de paz e de uma solução de dois Estados. Portanto, hoje, para reavivar a esperança de paz para os palestinianos e israelitas, e uma solução de dois Estados, o Reino Unido reconhece formalmente o Estado da Palestina", afirmou Starmer.

À semelhança do Reino Unido, também o Canadá e a Austrália entretanto também já reconheceram oficialmente o Estado da Palestina.

"Austrália reconhece as aspirações legítimas e antigas do povo da Palestina a um Estado próprio", lê-se no documento assinado pelo primeiro-ministro australiano.

O Canadá foi o primeiro país dos G7 a reconhecer este Estado. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, através da rede social X.

Ainda este domingo Portugal deverá reconhecer também o Estado da Palestina.

Tópicos Redes sociais Estado da Palestina Reino Unido Canadá Austrália Keir Starmer
Investigação
Opinião Ver mais
Maria Henrique Espada
Maria Henrique Espada
Editorial

Só sabemos que não sabemos

Esta ignorância velha e arrastada é o estado a que chegámos, mas agora encontrou um escape. É preciso que a concorrência comece a saber mais qualquer coisa, ou acabamos todos cidadãos perdidos num qualquer festival de hambúrgueres

Menu shortcuts

Reino Unido, Canadá e Austrália reconhecem oficialmente o Estado da Palestina