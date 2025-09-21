Reino Unido, Canadá e Austrália reconhecem oficialmente o Estado da Palestina

Portugal deverá reconhecer também ainda hoje o Estado da Palestina.

O Reino Unido reconheceu este domingo (21) o Estado da Palestina. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, através de um vídeo publicado nas redes sociais, onde considera que o momento "chegou".



Keir Starmer anuncia reconhecimento do Estado da Palestina pelo Reino Unido AP Photo/Alberto Pezzali, Pool

"Perante o horror crescente no Médio Oriente, estamos a agir para manter viva a possibilidade de paz e de uma solução de dois Estados. Portanto, hoje, para reavivar a esperança de paz para os palestinianos e israelitas, e uma solução de dois Estados, o Reino Unido reconhece formalmente o Estado da Palestina", afirmou Starmer.

Today, to revive the hope of peace for the Palestinians and Israelis, and a two state solution, the United Kingdom formally recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/yrg6Lywc1s — Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 21, 2025

À semelhança do Reino Unido, também o Canadá e a Austrália entretanto também já reconheceram oficialmente o Estado da Palestina.

"Austrália reconhece as aspirações legítimas e antigas do povo da Palestina a um Estado próprio", lê-se no documento assinado pelo primeiro-ministro australiano.

My statement formally recognising the State of Palestine. pic.twitter.com/HtBmnIQGBS — Anthony Albanese (@AlboMP) September 21, 2025

O Canadá foi o primeiro país dos G7 a reconhecer este Estado. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, através da rede social X.

Today, Canada recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/zhumVJRBfe — Mark Carney (@MarkJCarney) September 21, 2025

Ainda este domingo Portugal deverá reconhecer também o Estado da Palestina.