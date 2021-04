Portugal 'comprou' voto para Vitorino na Organização das Migrações

Ao longo de mais de seis meses, o governo Português tinha mobilizado a máquina diplomática no apoio a António Vitorino para o cargo de diretor-geral da Organização Internacional das Migrações (OIM). Por isso, quando a 29 de junho de 2018 o antigo comissário europeu foi eleito, por aclamação, após quatro rondas de votações em que foi sempre o candidato mais votado, as reações de satisfação não se fizeram esperar.



O presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa disse ter felicitado "calorosamente" o ex-ministro socialista, mas também o governo e "a diplomacia portuguesa por mais este excelente resultado, que confirma e reforça o papel do nosso país na cena internacional". O primeiro-ministro seguiu-o nas calorosas felicitações a Vitorino, tal como o então líder parlamentar do PS, Carlos César, que as estendeu ao governo e à diplomacia nacional. Por sua vez, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, depois de atribuir a vitória, em primeiro lugar a António Vitorino, salientou a ação da diplomacia portuguesa e "mais uma prova do reconhecimento internacional de que Portugal goza nestes dias".



No entanto, a eleição não resultou apenas desse reconhecimento. De acordo com as conclusões de um relatório da Inspeção-Geral Diplomática e Consular (IGDC) do MNE ao funcionamento da missão de Portugal junto da Organização das Nações Unidas, em Genebra, a que a SÁBADO teve acesso, pelo menos um dos votos terá sido conseguido graças ao pagamento da estadia e outras despesas do representante de São Tomé e Príncipe na capital suíça.