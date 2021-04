Inspeção do MNE deteta gastos duplicados no Brasil

Em julho de 2020, o consulado de Portugal em Salvador da Baía, no Brasil, inaugurou as novas instalações: mais espaçosas e modernas, dispunham de uma área superior em relação às anteriores e melhores condições de trabalho para a equipa de cinco funcionários. Todavia, de acordo com o relatório final de uma inspeção conduzida pela Inspeção-Geral Diplomática e Consular (IGDC), a que a SÁBADO teve acesso, a mudança provocou uma despesa adicional e inesperada de 74.647 euros.



Motivo: o atraso nas obras do imóvel fez com que, entre março de 2019 e a mudança, o erário público tivesse de suportar duas rendas. O relatório identificou ainda relações pouco claras entre a então cônsul, Nathalie Viegas, e um segurança/motorista e a insatisfação dos funcionários.



A duplicação de encargos com as instalações foi a situação que mereceu mais críticas dos inspetores. Segundo o relatório da IGDC, em novembro de 2018 a cônsul-geral assinou o contrato de arrendamento para as novas instalações que permitiriam à representação portuguesa passar de um espaço com 166 m2 para outro de 249 m2 e nove lugares de parque.