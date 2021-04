Covid-19: Mais nove mortes e 602 infetados em 24 horas

Nas últimas 24 horas, nove pessoas morreram devido à covid-19. O número revelado esta quinta-feira eleva para 16.899 o número de óbitos em Portugal, desde que a pandemia começou. Registam-se ainda mais 602 casos de infeção pelo novo coronavírus. Ao todo, 825.633 pessoas foram infetadas.







Há atualmente 25.839 casos ativos, menos oito nas últimas 24 horas. No mesmo período de tempo foram dadas como recuperadas 601 pessoas, aumentando o total de pessoas declaradas como curadas da covid-19 para 782.895.De momento, 495 pessoas encontram-se internadas, 122 em unidades de cuidados intensivos. Volta a registar-se um aumento do número de pessoas internadas em unidades de cuidados continuados, aumentando para 373, mais um paciente nas últimas 24 horas. Já em unidade de cuidados intensivos registam-se seis novos pacientes, aumentando de 116 para 122.O R(t) está atualmente em 1,01, o que quer dizer que os números de novos casos vai começar a aumentar. No entanto, a incidência continua perto dos 63 casos por 100 mil pessoas, quase metade do nível de incidência considerado crítico (120 por cada 100 mil habitantes).Lisboa e Vale do TEjo foi a região que registou mais casos, com 229 novos casos e três mortos. No entanto, foi na região Norte que se registaram mais mortes (seis), tendo ainda sido detetadas 189 infeções por SARS-CoV-2. Nenhuma outra região registou mortes esta quarta-feira devido à covid-19.