Sindicato dos diplomatas quer impedir notícias da SÁBADO

A Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses (ASDP) entende que as notícias da SÁBADO, escritas com base em relatórios da Inspeção Geral Diplomática e Consular (IGDC), que revelam condutas impróprias ou mesmo ilegais de diplomatas portugueses, são lesivas para o bom nome e credibilidade desses representantes do Estado no estrangeiro. Por esse motivo, para além de se queixar à Inspetora Diplomática e Consular, a direção da ASDP sugeriu a obtenção de um parecer jurídico para defender o anonimato e a privacidade dos diplomatas alvos de ações disciplinares – dificultando dessa forma o direito de acesso à informação.