Portugal com mais 2.552 casos de covid-19 e 15 mortes

Registaram-se mais 2.552 novos casos de covid-19 e mais 15 mortes nas últimas 24 horas, em Portugal.







Nuno Alfarrobinha/Correio da Manhã

O boletim epidemiológico da Direção Geral da Saúde (DGS) dá ainda conta de mais 2.119 recuperados. Existindo, neste momento, 45.408 casos ativos, mais 418 do que ontem.

Lisboa e Vale do Tejo é a região com mais vítimas mortais (7), seguida do Norte e e Centro com três mortes, cada uma. Já no que diz respeito ao número de casos, é o Norte que lidera com 899 novas infeções, seguida de Lisboa e Vale do Tejo, com 819.

Dos doentes que precisam de mais cuidados, estão nas enfermarias 670, dos quais 150 em camas de cuidados intensivos. É um aumento de 6 doentes nos cuidados intensivos e uma diminuição de 18 nas enfermarias.