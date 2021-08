Mais 16 mortes e 3.062 infetados por covid-19 em Portugal

As mais lidas

Portugal registou mais 3.062 novos casos por infeção de covid-19 e mais 16 mortes, nas últimas 24 horas.







Luís Guerreiro/Cofina

A Direção geral da Saúde (DGS) dá conta de mais 2.236 recuperados da infeção desde ontem.Lisboa e Vale do Tejo foi a região onde se registaram mais óbitos (7), seguida do Norte (5). Já nos novos casos, o Norte registou 1.124 enquanto Lisboa e Vale do Tejo têm o segundo número mais elevado: mais 966.Nos internamentos registam-se 688 doentes nos hospitais, dos quais 144 em cuidados intensivos. São menos 28 doentes em enfermarias e menos quatro nos cuidados intensivos.

Em dia de atualização da matriz de risco, Portugal regista uma incidência nacional de 312,8 casos de infeção por 100 mil habitantes e um R(t) de 0.98. Estes indicadores têm estado praticamente inalteráveis.