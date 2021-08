Afeganistão: Portugal pode acolher no imediato mais de 300 pessoas

Vão ser acolhidos todos os que colaboraram com as forças nacionais, no caso "116 cidadãos afegãos, que engloba quem trabalhou com as forças nacionais destacadas e as suas famílias nucleares".

Portugal tem capacidade para receber no imediato mais de 300 cidadãos afegãos, além de 840 famílias já se terem mostrado disponíveis para os acolher, divulgou esta quinta-feira o Governo.







De acordo com o Governo, e como resultado de um trabalho levado a cabo pelo Alto Comissariado para as Migrações (ACM), há "confirmação de disponibilidade de acolhimento de mais de 300 cidadãos, distribuídos pelo país", no âmbito da rede de parceiros e entidades de acolhimento.Esta rede de parceiros inclui, para já, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, as Câmaras Municipais de Sintra, Fundão e Lisboa, Cruz Vermelha Portuguesa, Conselho Português para os Refugiados, além das associações ADOLESCER, ENTREMUNDOS, Púcura de Barro, Fios e Desafios, FISOOT Lda e Centro Social Soutelo."Estão a ser desenvolvidos todos os esforços de preparação para a chegada dos cidadãos afegãos a território nacional, em estreita colaboração com estes parceiros, tendo o ACM promovido reuniões de acompanhamento, visitas aos alojamentos e atualização diária das disponibilidades demonstradas", refere o Governo.Além desta possibilidade de acolhimento, o ACM recebeu também a manifestação de disponibilidade por parte de 840 famílias de acolhimento, através de um formulário público para cidadãos individuais, divulgado no dia 17 de agosto, e que registou mais de 4.400 respostas até ao dia 20 de agosto, quando encerrou.