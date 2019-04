As empresas de media pagaram bem acima de 1,2 milhões de euros a mais de 70 políticos e ex-políticos em 2018, onde Marques Mendes e Paulo Portas foram campeões. Há estrelas que levam 100 euros por minuto.

Marques Mendes começa logo à segunda-feira a preparar o comentário do domingo seguinte na SIC. Ao longo da semana descarta e adiciona temas - que vai articulando com a jornalista Clara de Sousa -, trabalho que acelera a partir de sexta-feira, em que "o esforço de preparação é bastante intenso", diz. Recebe "vários emails com sugestões" de temas, conta à SÁBADO. E tentativas de influenciar o comentário? "Diria que há de vez em quando iniciativas que podem ser interpretadas nesse sentido", admite. "Considero isso normal - ouço, analiso e decido." É "normal" porque Marques Mendes é um dos dois comentadores oriundos da política com maior audiência e impacto - é, também, o mais bem pago por programa.



Afinal, quanto ganha Marques Mendes no Jornal da Noite da SIC? E Paulo Portas com o seu espaço "Global" no Jornal das 8 da TVI? Uma estimativa conservadora da SÁBADO aponta que as empresas de media pagaram em 2018 bastante acima de 1,2 milhões de euros a políticos e ex-políticos, entre eles o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, e Francisco Louçã, antigo coordenador do Bloco de Esquerda.



