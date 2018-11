O salário médio líquido de "representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, directores e gestores executivos" foi o que representou uma maior subida em Portugal durante o terceiro trimestre de 2018. De acordo com dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), este grupo profissional ganha agora, em média, 1630 euros por mês – quase o dobro da média nacional, situada nos 891 euros mensais.

Os ministros, gestores executivos e directores de topo tiveram uma actualização salarial de 7,1% no terceiro trimestre de 2018, face ao período homólogo do ano passado. Esta subida aconteceu ao dobro do ritmo da evolução média no resto do país. Do lado inverso da balança, o sector com menor subida salarial foi o de profissões das Forças Armadas.

O mesmo aumento pode ser explicado pelo descongelamento de todas as carreiras da Administração Pública, imposto pelo Orçamento de Estado de 2018, pela eliminação gradual da sobretaxa do IRS para os rendimentos mais elevados e pelo aumento de empregos bem pagos.