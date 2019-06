"A regra é sempre igual", diz Paulo Portas. "Tratar temas da globalização que nos tocam à porta e um tema nacional que tenha relação com a reputação de Portugal no mundo. E fechar com respiração: cultura, ciência, arte", explica.

Esta é a filosofia do "Global", o espaço de opinião de Portas no horário nobre de domingo, na TVI. Entre políticos e ex-políticos, Portas é o comentador com maior audiência em Portugal, de acordo com dados da Markest, e o segundo mais bem pago por programa – recebe 1800 euros por programa, segundo apurou a SÁBADO, marginalmente abaixo dos 1875 pagos pela SIC ao seu rival das noites de domingo, Luís Marques Mendes, como revelou a SÁBADO em Abril, num trabalho sobre as remunerações dos comentadores oriundos da política.

Como se prepara um espaço de comentário? No caso de Paulo Portas, que viaja muito – "nem sempre é fácil" estar em Portugal ao domingo – os temas vão sendo preparados ao longo da semana. "Partilho e peço frequentemente opiniões", conta à SÁBADO. No lado de quem o ajuda, o ex-ministro e ex-líder do CDS nomeia o editor de internacional da TVI, Felipe Caetano, e o diretor de informação da estação, Sérgio Figueiredo. Domingo é dia de "estágio" para preparar a emissão nessa noite.

Para Marques Mendes a preparação tem um ritmo crescente ao longo da semana. "Todos os dias, logo a partir de segunda-feira, dispenso algum tempo à preparação do comentário: pré-selecção de temas, escolha de informação, análise de hipóteses e cenários", detalha.

O comentador da SIC tem um espaço totalmente ancorado na agenda mediática nacional – "a regra é de que são escolhidos os temas principais da semana" – e, por isso, "o esforço de preparação" acaba por ser "bastante intenso" no fim da semana, entre sexta-feira e domingo. "O número de horas de trabalho aumenta substancialmente", conta, citando a "estreita articulação" com a jornalista Clara de Sousa, com quem contracena ao domingo.

Portas e Mendes têm um palco maior, num canal generalista, mas fazem parte da quase centena de comentadores oriundos da esfera política em Portugal (um número avançado pelo Expresso este ano). A maior parte está nos canais no cabo, seja em espaços de opinião próprios – quase sempre sem contraditório – ou em programas de debate.

Um desses programas é o Esquerda-Direita, à noite na SIC Notícias. Mariana Mortágua participa pelo Bloco de Esquerda (entrega os 1.500 euros mensais, após liquidação do IVA, ao BE) e explica que prepara "mais intensamente" o debate no próprio dia (do outro lado está um representante de um partido da direita). Domingo é também dia de trabalho, para preparar outro espaço de opinião, uma coluna no Jornal de Notícias.

O deputado do PSD António Leitão Amaro, um dos representantes do PSD no programa da SIC, explica como são normalmente feitas as coisas. "Somos informados à hora do almoço dos temas e depois eu reservo sempre um bocado ao final desse dia para recolher informação – e é sempre uma correria, ainda ontem saí do Parlamento às 20:40 e às 21:10 estava a entrar no estúdio", revela (numa conversa tida em Abril).





A variedade dos temas é grande e, por vezes, é preciso pedir apoio. "Procuro recolher informações junto de assessores ou colegas que acompanham o dossiê em causa", explica o deputado social-democrata Duarte Pacheco, que participa também no Esquerda-Direita.

Foi convidado a título pessoal para o programa, mas como representa o PSD tenta sempre perceber o posicionamento do partido, conta. "Não vou dizer algo de que discorde, mas tento recolher o máximo entre colegas", diz. A conciliação com o restante trabalho partidário nem sempre é fácil. "É uma loucura, às vezes trabalhamos 11, 12 horas por dia e acrescem as responsabilidades partidárias, distritais", desabafa.

A variabilidade dos temas pode colocar uma dificuldade, mas é também uma oportunidade para aprender mais sobre várias áreas. "Ajuda a aprender", concorda a eurodeputada socialista Ana Gomes, que tem um espaço próprio de opinião aos Domingos na SIC Notícias (e que doa os cerca de 600 euros por programa à associação Transparência e Integridade, como já noticiou a SÁBADO). "Durante a crise económica, o comentário levou-me a estudar temas de economia e foi com o à vontade ganho nessas áreas fiz depois parte do meu trabalho no Parlamento Europeu, sobre o offshore da Madeira, a EDP ou a corrupção", conta.

O ritmo é semelhante aos dos restantes comentadores ouvidos pela SÁBADO – vai lendo os jornais durante a semana, mas reserva para o dia da emissão a maior parte do trabalho. "Rouba os Domingos", diz. Mas correr por gosto cansa menos.