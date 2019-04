Afinal já não foi ela. Foi Iuri, o marido, que matou Maria Amélia Fialho . Esta é a nova versão da filha adotiva da professora do Montijo , que diz ter sido obrigada pela PJ a assinar uma confissão.A abertura de instrução já foi pedida, e Diana também já avançou para o divórcio. Quer afastar-se do marido, que contou pormenorizadamente o que aconteceu na madrugada de 1 de setembro.Saiba tudo no Correio da Manhã