Para o Marques Mendes, existe uma rede liderada por "José Sócrates, Armando Vara e Carlos Santos Silva" que começou a operar "há mais de 20 anos", cujo objetivo é controlar o país através da banca, da comunicação social e das grandes empresas. "Ele [Vara] foi o homem todo-poderoso destes bancos [Caixa Geral de Depósitos e BCP] não só por causa de José Sócrates, mas também pelo Banco de Portugal que deu a sua autorização (...) O Banco de Portugal à altura, liderado por Vítor Constâncio, teve de facto um comportamento inqualificável."

Luís Marques Mendes, antigo líder do PSD, revelou no seu espaço de comentário da SIC que "Rui Rio já tomou uma decisão" relacionada com as europeias: Paulo Rangel será novamente cabeça de lista."Foi um concorrente à liderança no passado. Pode voltar a sê-lo no futuro. Qualidades não lhe faltam. Para já, está decidido que vai ser novamente cabeça de lista do PSD nas europeias", disse.Além disso, o comentador falou da prisão de Armando Vara. "Esta prisão agora é apenas a ponta do icebergue de outros processos, como a Operação Marquês e outros", sentenciou.