Inspetores estão a fazer buscas no Porto, Barcelos e Lisboa.

A Polícia Judiciária está a realizar buscas nas sedes da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) no âmbito de um inquérito que investiga alegadas irregularidades relacionadas com a atividade deste organismo. Segundo as notícias avançadas pela TVI e pela RTP, em causa estão instalações no Porto, Barcelos e Lisboa.



À Lusa, fonte policial acrescentou que "estão em curso diligências para recolha de elementos documentais, com vista a esclarecer uma situação pontual que tem a ver com a atividade da ASAE", a qual foi "participada e que está a ser investigada" pelas autoridades.