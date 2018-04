No congresso desta manhã da Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal (ASFIC), a decorrer em Braga, o director nacional da Polícia Judiciária, Almeida Rodrigues, admitiu que a PJ tem dois apartamentos, na sua sede em Lisboa, dispostos a alojar pessoas que tenham deixado organizações terroristas e que queiram colaborar com investigações das autoridades nacionais.

Numa retrospectiva do trabalho da PJ na prevenção e combate ao terrorismo, Almeida Rodrigues explicou como a Judiciária procede à investigação e exploração de fragilidades de grupos como o Daesh. "São organizações autocráticas, nas quais as questões internas são tratadas sem direitos de contraditório, que acabam muitas vezes em execuções sumárias de membros e onde há muito medo de infiltrações das polícias. É aqui que entramos, tal como fizemos das FP-25 [organização de extrema-esquerda que operou em Portugal nos anos 80]", disse citado pelo Diário de Notícias.

Almeida Rodrigues também relatou a importância que os testemunhos dos "arrependidos" destas organizações têm para as investigações criminais: "na sede da PJ estão preparados dois apartamentos para este arrependidos poderem ficar instalados em segurança até que o programa de protecção de testemunhas possa ser activado". De acordo com informações do DN, estas instalações ainda não tiveram inquilinos.

Para reforçar a atenção especial que a Polícia Judiciária dá ao terrorismo, Almeida Rodrigues revelou ainda um despacho, assinado pelo próprio, que coloca estes casos com prioridade em relação a crimes de corrupção no que toca a unidades de vigilância.

Com a presença da secretária de Estado da Justiça, Helena Mesquita Ribeiro, no Congresso, o director nacional da PJ aproveitou ainda para lembrar a "necessidade de rejuvenescimento dos quadros da PJ". Segundo o responsável pela Judiciária em Portugal "nos últimos nove anos entraram só 326 novos inspectores. A PJ tem neste momento 2421 pessoas nos quadros, 60% das quais são investigadores."