O Benfica também já confirmou as buscas da Judiciária do POrto, que baptizou como "Mala Ciao" a operação desta segunda-feira. "Foi hoje recolhida informação junto da SAD do Clube por parte de uma equipa da Policia Judiciária, ao mesmo tempo que foram fornecidos todos os esclarecimentos solicitados", adiantou o clube em comunicado.



A PGD do Porto adiantou apenas que a PJ está a realizar "14 buscas domiciliárias e dez não domiciliárias, quatro das quais a sociedades desportivas", no âmbito de um inquérito que corre no Departamento de Investigação e Acção Penal do Porto. As buscas estão a decorrer nas comarcas de Viana do Castelo, Braga, Bragança, Porto, Porto Este, Lisboa e Setúbal, acrescenta a nota.





A Polícia Judiciária está a investigar um eventual esquema de corrupção de jogadores de futebol através da promessa ou da compra efectiva dos respectivos passes . Segundo informações recolhidas pela SÁBADO, esta é uma das principais suspeitas em causa no processo que, esta segunda-feira, motivou buscas no Benfica, Desportivo das Aves e Vitória de Setúbal. Ao mesmo tempo, há ainda suspeitas de pagamentos a jogadores - "incentivos", como são conhecidos no futebol - para vencer adversários.Segundo fonte judicial, os principais suspeitos nesta investigação são o Benfica e o Desportivo das Aves. Nas buscas efectuadas a ambos, a Judiciária recolheu informação sobre transacções entre ambos, assim como movimentos financeiros.A investigação do Departamento de Investigação e Acção Penal do Porto incide sobre suspeitas de corrupção, recebimento indevido de vantagem e tráfico de influência, de acordo com uma nota da Procuradoria-Geral Distrital (PGD) do Porto.