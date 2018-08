Investigadas contratações do Aves pagas pelo Benfica

As transferências de vários jogadores para o Desportivo das Aves estão na mira do Ministério Público e a Polícia Judiciária (PJ) do Porto por existirem suspeitas de terem sido financiadas com dinheiro do Benfica.De acordo com o Jornal de Notícias, a investigação faz parte do caso Mala Ciao, que deu origem a buscas ao Estádio da Luz, ao Aves e a vários dirigentes e jogadores. Além disso, apurou o mesmo diário, as autoridades analisam uma eventual participação directa de Luís Filipe Vieira nesses negócios.Recorde-se que, além de suspeitas destas suspeitas, a PJ e o MP também recolheram indícios no âmbito da operação Mala Ciao de fraude em apostas desportivas , compra de passes de jogadores como forma de contrapartida de corrupção desportiva, tal como a SÁBADO avançou em Junho, e de pagamento de incentivos a equipas adversárias em caso de vitória contra o FC Porto