Francisco J. Marques, director de comunicação do FC Porto, reagiu no Twitter às notícias que esta manhã dão conta de que a Polícia Judiciária voltou a fazer buscas na SAD do Benfica, por"São demasiadas investigações, são demasiadas buscas para alguém com bom-senso achar que não se passa nada. Pobre futebol português que enquanto joga um Mundial vê os actuais dirigentes do Benfica a tentar ganhar sempre à custa de expedientes irregulares", escreveu.