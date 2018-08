As buscas da Polícia Judiciária (PJ) no âmbito do processo "Mala Ciao" também têm por base uma denúncia do envolvimento de vários futebolistas e dirigentes da Liga num esquema de apostas desportivas fraudulentas.

As buscas da Polícia Judiciária (PJ) no âmbito do processo "Mala Ciao" também têm por base uma denúncia do envolvimento de vários futebolistas e dirigentes da Liga num esquema de apostas desportivas fraudulentas.



De acordo com o Jornal de Notícias desta terça-feira, esta é uma das vertentes da investigação levada a cabo pelas autoridades. Futebolistas e dirigentes do principal escalão de futebol estão a ser investigados sob suspeita de, à semelhança do processo Jogo Duplo, fazerem "match-fixing".



O despacho de acusação do Ministério Público em relação ao Jogo Duplo explica: "Constituíram um grupo dirigido à manipulação de resultados de jogos de futebol ('match-fixing') para efeito de apostas desportivas internacionais". "Para tanto, aliciaram jogadores de futebol em Portugal para que estes interferissem nos resultados das competições desportivas em prejuízo das equipas que representavam, da integridade das competições, defraudando sócios e investidores dos clubes, espetadores e patrocinadores", sustenta a acusação publicada em Setembro. O processo conta já com 27 arguidos, onde estão jogadores do Oriental, Oliveirense, Penafiel e Académico de Viseu, assim como dirigentes desportivos, empresários, um elemento de uma claque.



Recorde-se que, além de suspeitas de fraude em apostas desportivas, a PJ e o MP também recolheram indícios no âmbito da operação Mala Ciao da compra de passes de jogadores como forma de contrapartida de corrupção desportiva, tal como a SÁBADO avançou em Junho, e de pagamento de incentivos a equipas adversárias em caso de vitória contra o FC Porto.