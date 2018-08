A Polícia Judiciária e o Ministério Público encontraram contratos ocultos em casa da mãe de um dos dirigentes de topo da SAD do Desportivo das Aves.

As autoridades suspeitam da existência de contratos "paralelos" de futebolistas com o Desportivo das Aves. Ao longo da investigação, a Polícia Judiciária e o Ministério Público reuniram pistas de que tais documentos estariam guardados, não em instalações do clube, mas sim em casa da mãe de um dirigente do clube - e fizeram buscas.



De acordo com o Jornal de Notícias, as autoridades encontraram parte do que queriam. Alguns contratos estavam escondidos em casa da mãe de um dos dirigentes de topo da SAD do Desportivo das Aves. A familiar nada terá a ver com o caso.



Em causa estão suspeitas de pagamentos ocultos. Os ordenados não eram integralmente pagos pelos meios normais, sendo o resto pago em notas e com base num contrato paralelo ou aditamento não oficial ao contrato.



Recorde-se que, além de suspeitas destas suspeitas, a PJ e o MP também recolheram indícios no âmbito da operação Mala Ciao de fraude em apostas desportivas, compra de passes de jogadores como forma de contrapartida de corrupção desportiva, tal como a SÁBADO avançou em Junho, e de pagamento de incentivos a equipas adversárias em caso de vitória contra o FC Porto.