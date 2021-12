A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

PJ faz buscas no Sporting e no Benfica. Empresário César Boaventura detido

O empresário César Boaventura, com negócios ligados ao Benfica, foi detido esta quarta-feira na sequência de uma megaoperação da Polícia Judiciária pela presumível prática dos crimes de fraude fiscal, burla qualificada, falsificação informática e branqueamento. Além do empresário ligado ao futebol, foram detidos mais dois homens, entre os quais um empresário do sector metalúrgico.



Segundo o Correio da Manhã, a PJ está ainda a realizar buscas às instalações de Benfica e Sporting, como parte das 28 buscas domiciliárias e não domiciliárias da "Operação Malapata".





Em comunicado, o Benfica confirmou que está a colaborar com as autoridades nas diligências realizadas esta quarta-feira, mas ressalva que "não é arguido ou sequer visado neste processo, nem qualquer membro dos seus órgãos sociais".Já o Sporting indicou também em comunicado que as buscas ocorreram de "forma célere", com o clube a entregar os documentos solicitados e a apontar que os "leões" e a SAD "não são alvo da investigação, direta ou indiretamente, não têm qualquer relação com o investigado, nem são visados na matéria das buscas".