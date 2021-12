César Boaventura esteve sob escuta no 'Caso dos Emails' do Benfica

O empresário César Boaventura, detido esta semana na Operação Malapata, é também um dos suspeitos do "caso dos emails" do Benfica, que investiga suspeitas de corrupção e tráfico de influências no futebol. Pelo menos, entre julho e setembro de 2018, César Boaventura teve dois telemóveis sob escuta e o Ministério Público considerou que as intercepções se revelavam de "extrema importância"



O chamado processo começou com a divulgação de um conjunto de caixas de correio eletrónico do SL Benfica e levaram o Ministério Público a abrir um inquérito crime às revelações de muitas dessas comunicações, como a SÁBADO noticiou. Registado com o número 5340/17.7T9LSB, o processo começou por ser investigado no Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa (DIAP) pela procuradora Andrea Marques mas, posteriormente, o caso passou para as mãos de uma equipa de procuradores do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), que até hoje ainda não avançou com uma acusação às suspeitas de corrupção desportiva.



Em janeiro 2018, porém, as suspeitas do Ministério Público eram claras: "Investiga-se a atuação de responsáveis e colaboradores da SLB SAD em concluiu com personalidades ligadas ao mundo do futebol e da arbitragem, no sentido de exercer pressão e influência juntos de responsáveis da arbitragem e de outras estruturas de decisão do futebol, havendo como desígnio a obtenção para o clube SLB de um ambiente ‘de favor’ em relação às suas pretensões desportivas".