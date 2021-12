Ministério Público vai pedir prisão preventiva para César Boaventura

O Ministério Público vai pedir a aplicação da prisão preventiva ao empresário de jogadores de futebol César Boaventura. Segundo informações recolhidas pela SÁBADO, esta será a posição da procuradora da 6ª secção do Departamento de Investigação e Acção Penal do Porto (DIAP) durante o interrogatório judicial do arguido que deverá ocorrer entre hoje, quinta-feira, e amanhã no Tribunal de Instrução Criminal do Porto.