PJ detém suspeito de discriminação e de incitamento ao ódio e à violência

A Polícia Judiciária anunciou a detenção de um dos presumíveis autores da invasão online a um debate numa escola de Lisboa, com o intuito de proferir vários insultos racistas.







Alexandre Azevedo/Sábado

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Em comunicado, a PJ anuncia que a detenção ocorreu no dia 23, através da Unidade Nacional Contraterrorismo (UNCT). Foi cumprido um mandado de busca domiciliária e outro de detenção fora de flagrante delito.O debate em questão foi organizado pela Associação de Estudantes da Escola Secundária de Camões, no dia 18 de fevereiro de 2021, sob o tema "A Influência da escravatura e o racismo institucional". "O arguido partilhou o link da reunião em diversos canais e redes sociais, com o objetivo de, em articulação com outros utilizadores, perturbarem o referido debate, que se estava a realizar através da plataforma Zoom com participantes maioritariamente de raça negra", indica o comunicado."O detido tem 17 anos de idade e está indiciado pela prática de crimes de discriminação e de incitamento ao ódio e à violência. (...) Após o incitamento, diversos indivíduos entraram na reunião online e publicaram fotos e gifts com conteúdos racistas e nazis, incluindo cruzes suásticas, ao mesmo tempo que imitavam sons de macacos e proferiam expressões como 'Nigger', 'Nigger go home','Go back to Africa'", indica a nota."O detido partilha em diversas plataformas digitais propaganda Neonazi. Assume-se como defensor da 'supremacia branca' e dos Movimentos internacionais, tal como o National Partisan Movement, através da propaganda que difunde", adianta a PJ.Depois de apresentado às autoridades judiciais, será escolhida a medida de coação.