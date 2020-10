A Polícia Judiciária deteve dois homens e duas mulheres por tentativa de homicídio de um jovem em julho, com recurso a uma arma de fogo, em Leça da Palmeira, no concelho de Matosinhos, anunciou hoje aquela força policial.

Em comunicado, a PJ refere que os suspeitos, com idades entre os 20 e os 43 anos, foram detidos no decurso de uma investigação pelos crimes de homicídio qualificado na forma tentada, tráfico de droga e detenção de arma proibida.

Os factos ocorreram em 18 de julho, em Leça da Palmeira, no distrito do Porto, e tiveram como vítima um homem de 29 anos "que foi alvo de dois disparos com arma de fogo, os quais apenas por mero acaso não o atingiram", acrescenta.

Os detidos, três desempregados e um auxiliar de armazém, vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.