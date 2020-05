PJ detém homem suspeito de tentativa de quatro homicídios em Seia

A PJ anunciou hoje que deteve um homem de 41 anos suspeito de tentar matar, com recurso a arma de fogo, quatro pessoas na madrugada de hoje, em Pinhanços, concelho de Seia.

"O Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária da Guarda, com a colaboração da GNR local, procedeu no dia de hoje à detenção, fora de flagrante delito, de um individuo do sexo masculino, suspeito da autoria de quatro crimes de homicídio qualificado, na forma tentada, e um crime de dano com violência, todos perpetrados com arma de fogo, ao início da madrugada do dia de hoje, na localidade de Pinhanços, no concelho de Seia", anunciou hoje a PJ, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

De acordo com a mesma nota, as quatro vítimas eram um casal e dois filhos, com idades compreendidas entre os 22 e os 41 anos, que regressavam de uma caminhada na via pública quando "foram todas atingidas por disparo de espingarda caçadeira, no preciso momento em que procuravam proteger-se, atrás do portão de entrada da sua residência".

Os disparos terão sido motivados "por questões fúteis, decorrentes de eventual relação extraconjugal [do agressor] com uma familiar", explicou a PJ.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, a agressão provocou dois feridos graves e dois ligeiros.

A PJ afirma que as vítimas necessitaram todas de receber assistência médica hospitalar, "permanecendo duas ainda internadas devido à gravidade das lesões sofridas, pese embora não corram perigo de vida".

O detido, desempregado, vai ser ainda presente às autoridades judiciais, com vista à aplicação de medidas de coação, acrescentou a PJ, na nota de imprensa.