Aconteceu numa aula de História e Geografia de Portugal do 5.º e 6.º anos da Telescola, transmitida esta sexta-feira na RTP Memória, na qual foram estudados os contactos estabelecidos pelos portugueses ao longo do século XV e XVI até ao século XX. Ao perguntar aos alunos por que continentes se expandia o mundo português, a professora respondeu: África, América e Índia.

"Por onde se expandia o mundo português? Estão recordados? Analisando o mapa, conseguimos verificar que Portugal possuía territórios em três continentes: na África, na Índia e na América", disse a professora, que queria dizer Ásia e não Índia. A aula prosseguiu depois sobre o continente africano.



Esta semana, uma aula da Telescola gerou discussão nas redes sociais, quando foi utilizado numa aula História e Geografia de Portugal para o 2º Ciclo um excerto, de seis minutos, de um antigo programa do líder do Livre, Rui Tavares, sobre o Estado Novo.



O eurodeputado do CDS Nuno Melo criticou a utilização desse excerto, afirmando que "entre tantos, Rui Tavares foi escolhido para a telescola, destilando ideologia e transformando alunos em cobaias do socialismo". "Nem disfarçam. Uma aviltante e ignóbil revolução cultural em marcha que pais sem recursos não podem evitar. Política travestida de educação. Miséria", escreveu no Twitter.



Rui Tavares defendeu-se, argumentando que não deu qualquer aula na Telescola. "Eu não dei aulas na telescola! As professoras da telescola decidiram usar um episódio de um programa meu. Está aqui, veja por si se não equilibra e contextualiza os argumentos de regime, oposição e observadores externos", explicou o líder do Livre.





Direita sai em defesa de Rui Tavares O CDS questionou a isenção de Rui Tavares para falar da Expansão Marítima e de colonialismo na telescola, acusando a aula do líder do Livre ser uma "análise política e crítica do historiador (e por isso deturpada)". A defesa veio do PSD, pela voz de David Justino e Teresa Leal Coelho.