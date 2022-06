PJ confirma detenção de suspeitos da morte de menina de três anos

As mais lidas

A Polícia Judiciária confirmou a detenção de três pessoas pela morte de uma menina de três anos em Setúbal. De acordo com o Correio da Manhã, trata-se da ama da menina, do marido e da filha.







Alexandre Azevedo/Sábado

"Na sequência da morte de uma criança de três anos, ocorrida no passado dia 20 de junho, a Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, localizou, identificou e deteve um homem, de 58 anos, e duas mulheres de 52 e 27 anos, por sobre eles recaírem fortes indícios da prática dos crimes de homicídio qualificado, ofensas à integridade física grave, rapto e extorsão", lê-se no comunicado."Os detidos serão presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas", indica.A menina morreu na segunda-feira, dia 20 de junho. Apesar de terem sido accionados os meios de socorro, a criança acabou por morrer.