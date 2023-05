Alexandra Reis vai devolver à TAP 214 mil euros da indemnização

Alexandra Reis vai ter de devolver 214 mil euros à TAP da indemnização que recebeu pela sua saída da companhia aérea. Este valor corresponde a 42,8% dos 500 mil euros que tinha recebido, de acordo com as contas divulgadas esta quarta-feira pelo Correio da Manhã.







Sérgio Lemos/Cofina Media

A ex-administradora fica assim com 131.750 euros: 56.500 euros pela cessação do contrato laboral como diretora da TAP e 75.250 euros relativos a férias vincendas e não gozadas.A Inspeção-Geral de Finanças (IGF) tinha concluído que Alexandra Reis devia devolver 450.110 euros brutos, "sem prejuízo do direito ao abono dos dias de férias não gozados naquela qualidade [administradora]". E desde essa conclusão que a ex-secretária de Estado estava a tentar devolver o montante à TAP , sem resposta da companhia.Leia mais no Correio da Manhã