Pessoas com mais de 55 anos já podem autoagendar vacina contra a covid-19

Os utentes com mais de 55 anos já podem escolher onde e quando preferem ser vacinados através do auto-agendamento. O novo alargamento da faixa etária passou a estar disponível esta quinta-feira, 13 de maio.







Se tem mais de 55 anos o autoagendamento da vacina pode ser feito aqui Este é mais um avanço no processo nacional de vacinação que, até esta quinta-feira, apenas tinha disponibilziado a função aos maiores de 60 anos.A mais recente estimativa das autoridades apontava que a maioria das pessoas com mais de 50 anos teria, até ao fim de junho, recebido pelo menos a primeira dose da vacina, seguindo-se depois a vacinação dos maiores de 40 e os maiores de 30 anos.De acordo com os mais recentes dados, até ao momento já foram administradas em Portugal Continental 4.031.909 doses de vacina contra a Covid, sendo que 1.105.021 pessoas já têm duas doses e 2.926.888 pessoas têm uma dose.