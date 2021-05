Maiores de 30 anos começam a ser vacinados na segunda semana de junho

A equipa responsável por coordenar a vacinação contra a covid-19 quer começar a vacinar pessoas com mais de 30 anos a partir de meados de junho. O objetivo é ter a decorrer em simultâneo a vacinação de todos os cidadãos com idades compreendidas entre os 30 e os 60 anos.

De acordo com fonte oficial da equipa liderada pelo vice-almirante Gouveia e Melo, a nova estratégia entra em vigor no final do mês, "quando a grande maioria das faixas etárias acima dos 60 anos estiver vacinada". "Vamos começar a vacinar em paralelo pessoas com mais de 50 anos, a partir do final do mês. Na primeira semana de junho queremos começar a vacinar as pessoas que têm idades entre os 40 e os 49. E na semana seguinte entre os 30 e os 39 anos", explica um dos porta-voz em declarações à SÁBADO.



O objetivo é ter as várias faixas etárias a serem vacinadas em paralelo, depois de as pessoas mais vulneráveis (com mais de 60 anos) já estarem protegidas, alargando o nível de população vacinada. No total, 96% das mortes em Portugal devido à covid-19 aconteceram na população com mais de 60 anos.