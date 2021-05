Pressão nos hospitais continua a diminuir: há 244 internamentos, menos quatro do que no dia anterior.

Portugal com mais 436 casos de covid-19 e uma morte

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) regista 436 novos casos de infeção por covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas e uma morte.







Teste Covid-19 Lusa

Desde o início da pandemia em Portugal já morrer 16.999 pessoas devido à covid-19. Foram detetadas 840.929 infeções por SARS-CoV-2 desde março de 2020.Tendo em conta os dados divulgados no dia anterior, há a registar 340 recuperados (são agora 801.961).

Nos hospitais continuam internadas 244 pessoas, menos quatro do que no dia anterior, e nas unidades de cuidados intensivos estão 70 doentes (menos uma nas últimas 24 horas).





No total, Portugal regista 21.874 casos ativos atualmente, mais 95 do que no último boletim epidemiológico da DGS.