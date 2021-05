Portugal bate recorde diário de vacinas administradas contra a covid-19: 129 mil doses

Este sábado, dia 15 de maio, foi batido o recorde diário de doses de vacina contra a covid-19 administradas em Portugal: 129 mil. De acordo com dados da task-force de vacinação, foram vacinados cerca de 106.700 docentes e não docentes e trabalhadores das respostas sociais.





O número avançado este sábado, de 125 mil doses administradas, foi revisto em alta.A vacinação continua este domingo, e até às 11 horas "já foram vacinados mais de 18.600 docentes e não docentes e trabalhadores da respostas sociais, num total de mais de 22 600 inoculações".A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.359.726 mortos no mundo, resultantes de mais de 161,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.Em Portugal, morreram 17.006 pessoas dos 841.848 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.