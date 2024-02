Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Líder do PSD recebeu um total de €406.187 em apoios à deslocação nos 17 anos em que foi deputado por declarar morada em Espinho, onde tinha a mulher e os filhos. Diz à SÁBADO que em Lisboa ficava em hotéis e casas arrendadas, incluindo com colegas, e que passava quatro dias em Espinho por semana.

Nos 17 anos em que foi deputado, de 2002 a 2018, Luís Montenegro recebeu da Assembleia da República €236.540,73 em ajudas de custo e €169.646,94 em subsídio de deslocação. No total, o atual presidente do PSD recebeu €406.187,67 neste tipo de suplementos remuneratórios, segundo as contas fornecidas pelos serviços do parlamento.