Isto anda tudo ligado em Fornos de Algodres

A 300 quilómetros de Lisboa, Fornos de Algodres é muitas vezes usado pelos lisboetas como sinónimo de um lugar distante. Mas para quem está no concelho do distrito da Guarda a proximidade é grande. Tão grande que as relações entre eleitos e município são por vezes intrincadas e sugerem incompatibilidades que o presidente da Câmara assegura não existir.

Veja-se a situação de Américo Domingues, que em 2015 era presidente de junta e deputado municipal eleito pelo PSD, quando foi chamado pela Câmara socialista para o lugar de Chefe de Divisão de Administração e Finanças, em regime de substituição. Não tinha a categoria de técnico superior da Função Pública exigida para o cargo. E mais de cinco anos depois de estar em regime de substituição nas funções, não se concluiu ainda o concurso público para o lugar. Isto, apesar de o regime de substituição ter o prazo legal de 90 dias.

O caso deu mesmo lugar à abertura de um inquérito pelo Ministério Público, que fonte oficial da autarquia explica agora à SÁBADO ter sido arquivado "após confirmação pelo titular da ação penal de que não existiu dolo nos atos praticados".